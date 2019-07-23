2019-07-23T12:22:43+03:00
Общество

Соцсети: казанский таксист снял с каршерингового автомобиля колпаки

Процедуру воровства сняла на видео жительница соседнего дома [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Жители Казани уже успели оценить услугу каршеринга. Только не с точки зрения проката автомобиля, а как легкую добычу - с этих дорогих иномарок начали снимать колеса.

Очередную сцену воровства запечатлела жительница одной из многоэтажек столицы Татарстана из окна своей квартиры: во время дождя таксист припарковался впереди каршеринговой иномарки, осторожно обошел вокруг, снял колпаки с двух колес этого автомобиля, забросил в багажник и спокойно уехал.

Изумленная автор съемки комментировала процедуру кражи: "Своровал, сел и спокойно уехал!".

казанский таксист снял с каршерингового автомобиля колпаки.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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