СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-23T12:44:11+03:00

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Мэрия Чебоксар предлагает сделать 19 новых платных парковок в центре города. Чиновники утверждают, что этот может поспособствовать улучшению дорожной ситуации и повышению удобства для автолюбителей. Высказать свое мнение по поводу новых паркингов может любой желающий на портале «Открытый город».

В частности, парковки могут появиться на Президентском бульваре (47 машино-мест), на улице Воробьевых (59 машино-мест), на улице Дзержинского (17 машино-мест), на улице Ленинградская (42 машино-места), на улице Маркса (37 машино-мест), на улице Ярославская (30 машино-мест), на улице Энгельса (33 машино-места), на проспекте Ленина (92 машино-места), на улице Пушкина (43 машино-места), на улице Кооперативная (42 машино-места) и на проспекте Яковлева (90 машино-мест).

Время бесплатной парковки на данных точках будет составлять 15 минут. После, первые 2 часа - 10 руб/ч, а более 2 часов - 30 руб/ч для легковушек. Первые 2 часа – 30 руб/ч, более 2 часов - 60 руб/ч для грузовых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU