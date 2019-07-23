2019-07-23T12:44:11+03:00
Авто

Мэрия Чебоксар предлагает сделать 19 новых платных парковок в центре города

Этот шаг может поспособствовать улучшению дорожной ситуации
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Время бесплатной парковки на данных точках будет составлять 15 минутВремя бесплатной парковки на данных точках будет составлять 15 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Чебоксар предлагает сделать 19 новых платных парковок в центре города. Чиновники утверждают, что этот может поспособствовать улучшению дорожной ситуации и повышению удобства для автолюбителей. Высказать свое мнение по поводу новых паркингов может любой желающий на портале «Открытый город».

В частности, парковки могут появиться на Президентском бульваре (47 машино-мест), на улице Воробьевых (59 машино-мест), на улице Дзержинского (17 машино-мест), на улице Ленинградская (42 машино-места), на улице Маркса (37 машино-мест), на улице Ярославская (30 машино-мест), на улице Энгельса (33 машино-места), на проспекте Ленина (92 машино-места), на улице Пушкина (43 машино-места), на улице Кооперативная (42 машино-места) и на проспекте Яковлева (90 машино-мест).

Время бесплатной парковки на данных точках будет составлять 15 минут. После, первые 2 часа - 10 руб/ч, а более 2 часов - 30 руб/ч для легковушек. Первые 2 часа – 30 руб/ч, более 2 часов - 60 руб/ч для грузовых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Набережных Челнах начнется ремонт спортшколы олимпийского резерва за 145,2 миллиона рублей
В Марий Эл мужчина попытался сам потушить пожар в гараже и получил ожоги спины
В Набережных Челнах осы оккупировали детские сады
В Чувашии из-за банкротства котельной жители Шумерли два месяца провели без горячей воды
24 июля жители шести районов Казани останутся без света
Соцсети: казанский таксист снял с каршерингового автомобиля колпаки
Поставленный в соцсети "лайк" стоил девушке из Ульяновской области 5 тысяч рублей
Сильнейшие легкоатлеты России разыграют 40 комплектов медалей в Чебоксарах
Шесть районов Казани 24 июля оставят без света
В проекте нового генплана Казани до 2035 года появились 26 новых станций метро
В Чувашии в смертельной аварии погибли мужчина и женщина
"Вор у вора дубинку украл": йошкаролинец украл наркотики у наркодилера
Казанского таксиста убили в Ижевске