Поставленный в соцсети "лайк" стоил девушке из Ульяновской области 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-23T11:48:44+03:00

Свой айфон девушка так и не получила. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Она хотела выиграть айфон, но попалась на уловку мошенника

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В полицию обратилась 21-летняя жительница села Софьино Радищевского района Ульяновской области. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.

По словам потерпевшей, в начале июля она нашла страницу в социальной сети, на которой предлагали поучаствовать в розыгрыше нового iPhone. Согласившись, девушка поставила «лайк», и через несколько дней с ней связался организатор конкурса с информацией о выигрыше.

Правда, присылать выигранный гаджет девушке не торопились. Ей сообщили, что для доставки ей необходимо оплатить налоговый сбор и услуги курьера на общую сумму 5 тысяч 30 рублей. На этом попытки выманить деньги не закончились.

- После перевода требуемой суммы с девушкой связался курьер и попросил перечислить денежные средства в размере 9600 рублей, которые вернет, как она получит товар. Осознав, что стала жертвой мошенников, девушка перестала отвечать на переписку и заявила в полицию, - сообщили в пресс-службе ульяновской полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU