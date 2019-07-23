2019-07-23T11:48:44+03:00
Происшествия

Поставленный в соцсети "лайк" стоил девушке из Ульяновской области 5 тысяч рублей

Она хотела выиграть айфон, но попалась на уловку мошенника
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Свой айфон девушка так и не получила.Свой айфон девушка так и не получила.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 21-летняя жительница села Софьино Радищевского района Ульяновской области. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.

По словам потерпевшей, в начале июля она нашла страницу в социальной сети, на которой предлагали поучаствовать в розыгрыше нового iPhone. Согласившись, девушка поставила «лайк», и через несколько дней с ней связался организатор конкурса с информацией о выигрыше.

Правда, присылать выигранный гаджет девушке не торопились. Ей сообщили, что для доставки ей необходимо оплатить налоговый сбор и услуги курьера на общую сумму 5 тысяч 30 рублей. На этом попытки выманить деньги не закончились.

- После перевода требуемой суммы с девушкой связался курьер и попросил перечислить денежные средства в размере 9600 рублей, которые вернет, как она получит товар. Осознав, что стала жертвой мошенников, девушка перестала отвечать на переписку и заявила в полицию, - сообщили в пресс-службе ульяновской полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Набережных Челнах начнется ремонт спортшколы олимпийского резерва за 145,2 миллиона рублей
В Марий Эл мужчина попытался сам потушить пожар в гараже и получил ожоги спины
В Набережных Челнах осы оккупировали детские сады
В Чувашии из-за банкротства котельной жители Шумерли два месяца провели без горячей воды
24 июля жители шести районов Казани останутся без света
Мэрия Чебоксар предлагает сделать 19 новых платных парковок в центре города
Соцсети: казанский таксист снял с каршерингового автомобиля колпаки
Сильнейшие легкоатлеты России разыграют 40 комплектов медалей в Чебоксарах
Шесть районов Казани 24 июля оставят без света
В проекте нового генплана Казани до 2035 года появились 26 новых станций метро
В Чувашии в смертельной аварии погибли мужчина и женщина
"Вор у вора дубинку украл": йошкаролинец украл наркотики у наркодилера
Казанского таксиста убили в Ижевске