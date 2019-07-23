Сильнейшие легкоатлеты России разыграют 40 комплектов медалей в Чебоксарах

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-23T11:22:59+03:00

В столице Чувашии все готово к проведению чемпионата страны

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Чебоксары на четыре дня станут легкоатлетической столицей России. Сильнейшие спортсмены страны приедут в столицу Чувашии, чтобы побороться за награды чемпионата России. Отметим, что нынешний турнир будет особенным - юбилейным. Чемпионат России по легкой атлетике будет проводиться в 100-й раз.

Чемпионат стартует на центральном стадионе «Олимпийский» 24 июля и продлится 4 дня. Всего спортсмены разыграют 40 комплектов медалей. Для удобства болельщиков все финалы состоятся в вечерней программе чемпионата.

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 24 июля в 15.30. Начало соревнований: 24 июля - в 10.20 и 16.05; 25 июля - в 10.30 и 16.15; 26 июля – в 16.10 и 27 июля – в 17.30.

Купить билеты на соревнование можно будет в кассе стадиона «Олимпийский».

ИСТОЧНИК KP.RU