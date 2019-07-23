Шесть районов Казани 24 июля оставят без света

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-23T11:00:13+03:00

Света не будет с утра и до окончания работ. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Электричества не будет в связи с ремонтными работами

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В Казани вновь запланировано отключение света. На сей раз без электричества останутся сразу шесть районов столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 17.00 отключат электричество в поселках Авиастроительного района по улицам 2-я Рабочая, Вишневая, Иванычева, Молодежная, Переломная, Производственная, Рабочая, Речная, Северная, Шоссейная, Южная, а также по улицам Гагарина, 1-65, 2-58, Заводская, 1-20, Заречная, 1-17, Татарстан, 14-73, Школьная, 58-70.

С 8.00 до 17.00 запланировано отключение электричества в Вахитовском районе по улицам Волкова, 7/29, Овражная, 13, Старая, 4, с 9.00 до 16.00 – по улицам Вятский овраг, 1-140, и Подгорная, 12-60.

С 8.00 до 20.00 света не будет в Кировском районе по улице Водников, 1-54, переулку Дружный, 1-16.

С 8.00 до 20.00 без электричества останутся жители Московского района по улицам 2-я Юго-Западная, 28, Волгоградская, 15, 19, проспект Ибрагимова, 34, Коломенская, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, Академика Королева, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 71, Лушникова, 6, 8.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители домов Приволжского района по улицам Братьев Касимовых, 16, 18, Габишева, 19, 19а, 19б, Кул Гали, 5, 7, 7а, 18, 20, Мавлютова, 8/20, 10, 14, 24, 24а, 40, 46, 48, Парина, 6, 8, Фучика, 103. В это же время электричество отключат в частном секторе поселка Плодопитомник по улицам Жасминная, Жимешле, Листопадная, Уртак.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по улицам Минская, 6, 9, 26а, 28, 30, Фучика, 149, 151.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU