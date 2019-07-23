2019-07-23T10:18:05+03:00
Общество

В проекте нового генплана Казани до 2035 года появились 26 новых станций метро

Они могут появиться на пересечениях улиц Фучика и Завойского, Аграрной и проспекта Победы, а также в районе поселка Константиновка
Алина ГАБДУЛИНА
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Новый генплан Казани рассчитан до 2035 годаНовый генплан Казани рассчитан до 2035 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что новым генпланом Казани, который рассчитан до 2035 года, предполагается строительство 26 станций метро.

В частности, они могут появиться на пересечениях улиц Фучика и Завойского, Аграрной и проспекта Победы, в районе магазина Castorama, на Мамадышском тракте, у ипподрома, у Советской площади, у Арского кладбища, перед въездом на мост «Миллениум» и в поселке Константиновка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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