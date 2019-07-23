В Чувашии в смертельной аварии погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-23T09:53:01+03:00

Их автомобиль вылетел на встречку и перевернулся в кювете

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 22 июля, в 21.30 в Янтиковском районе республики. По предварительным данным, водитель автомобиля HYUNDAI IX35 превысил безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречку и опрокинулся в кювете.

Водитель и его пассажирка получили травмы, не совместимые с жизнью. Они погибли на месте аварии. Выяснилось, что оба погибших проживали в Татарстане.

На месте аварии работали сотрудники бригада "скорой медицинской помощи" Госавтоинспекции МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU