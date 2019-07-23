"Вор у вора дубинку украл": йошкаролинец украл наркотики у наркодилера

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-23T09:42:06+03:00

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Нарочно не придумаешь - стражи порядка задержали на улице мужчину с наркотиком, который употреблял запрещенные вещества у них на глазах. Когда его допросили, выяснилось, что наркотик он украл у своего знакомого.

Постепенно полицейские выяснили всю цепочку наркотрафика. Задержанный мужчина работал подсобным рабочим в организации и сдавал подсобку своему приятелю Тот использовал площадь для расфасовки партии наркотиков на мелкие дозы.

Йошкаролинец пришел к нему и попросил дозу. Но ему отказали, и он похитил сверток с наркотическим веществом, пока тот разговаривал по телефону на улице. Во время "дегустации" товара его и задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение наркотических средств".

ИСТОЧНИК KP.RU