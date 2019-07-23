2019-07-23T08:54:24+03:00
Происшествия

Казанского таксиста убили в Ижевске

Лика ИСАЕВА
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Подозреваемые в расправе с таксистом уже задержаныПодозреваемые в расправе с таксистом уже задержаныФото: Из материалов пресс-службы
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Плохие вести поступили от собственных источников "КП-Казань" в правоохранительных органах. Источник сообщил, что 21 июля в Ижевске сначала была найдена автомашина "Лада Гранта", а затем и тело 25-летнего таксиста из Казани Багаутдинова Ильнара. Он погиб.

Таксист пропал 20 июля, когда взял заказ и повез в Ижевск трех граждан Узбекистана. На связь с родными он выходил на подъезде в столицу Удмуртии, и потом про него не было никакой информации. Родственники заявили в полицию об исчезновении Ильнара, и его разыскивали как без вести отсутствующего.

Источник также сообщил, что задержаны те самые пассажиры, которых таксист вез из Казани к месту их проживания. Они дают признательные показания и пояснили, что умысел расправиться с водителем возник у них еще в Татарстане.

Сейчас все трое задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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