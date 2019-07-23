2019-07-23T08:38:02+03:00
Звезды

В Казани пройдет показ спектакля-фильма «Дорога на Чаттанугу»

Мероприятие состоится в кинотеатре «КАРО 6 Кольцо»
Лика ИСАЕВА
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Кадр из телеспектакляКадр из телеспектакляФото: принтскрин видео.
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Уже 24 июля пройдет показ двухсерийного спектакля-фильма «Дорога на Чаттанугу».

«Дорога на Чаттанугу» — это телевизионные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека», поставленного в Московском драматическом театре имени Станиславского, в Москве в 1979 году. Спектакль был поставлен по одноименной пьесе Виктора Славкина, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг-шестидесятников со страниц журнала «Крокодил». Спектакль, который называли «открытием», вновь удивит уже современных зрителей.

Название отсылает к популярной песне «Чаттануга Чу-Чу» (Chattanooga Choo Choo, или «Поезд на Чаттанугу») Глена Миллера, чья уникальная музыка звучит на протяжении всего спектакля.

По мнению критиков, киноверсия спектакля стала ответом на «реальный», театральный финал «Взрослой дочери…», где герои отправлялись в кино и их конфликт оказывался исчерпан, потому что его уничтожила сама жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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