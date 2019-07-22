В Татарстане по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» стартовал конкурс НКО, реализующих социально-значимые проекты

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-22T20:26:52+03:00

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Грантовый конкурс для поддержки социально-значимых проектов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» впервые инициировала в 2014 году. После поддержания инициативы президентом республики Правительство Татарстана ежегодно выделяет на эти цели 35 млн рублей. Как подчеркивают организаторы, этот конкурс - не просто предоставление субсидий, а реализация гражданских инициатив и идей, которые помогут улучшить качество жизни татарстанцев.

- Наши союзнические некоммерческие организация выступают полноправным партнером в выстраивании диалога с жителями республики. Вы часто лучше знаете проблемы местного значения, предлагаете пути их решения. Наша главная задача своевременно реагировать на болевые точки, поддержать активные гражданские начинания, вместе постараться ответить на самые сложные вопросы. Верю, что совместными усилиями нам удастся вывести социально-проектную деятельность на качественно новый уровень, - подчеркнул председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с активистами НКО Татарстана.

На прошедшем в понедельник заседании Консультативного совета общественных объединений при Региональном Политическом совете партии «Единая Россия» подвели итоги реализации проектов НКО – победителей конкурса 2017 и 2018 годов и объявили о старте конкурса НКО, реализующих социально-значимые проекты, в 2019 году.

Руководитель регионального исполкома «единороссов» Андрей Кондратьев отметил рост интереса к конкурсу со стороны общественных организаций.

- Очень хорошая динамика у этого конкурса. Если в 2014 году было подано 54 заявки, то начиная с 2017 года, ежегодно в конкурсную комиссию поступает более 200 заявок, выигрывают гранты более 100 общественных организаций, - рассказал Кондратьев. – Мы надеемся, что с ростом количества заявок будет расти и их качество.

Заместитель председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова рассказала общественникам о ходе реализации национальных проектов в республике, группу по контролю за которой она возглавляет. Депутат призвала представителей НКО активно участвовать в разработке предложений и общественном контроле:

«В ближайшее время необходимо аккумулировать инициативы и наработанные годами компетенции НКО, облачить их в конкретные предложения и рекомендации, и внести их в практическую деятельность по реализации национальных проектов. У каждой НКО - мощный ресурс и если объединить усилия, то добиться можно многого!»

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов предложил рассмотреть возможность совместной работы в создании гериатрических кабинетов, поскольку у хосписа на базе второго здания планируется специальная программа ухода за пожилыми людьми.

А лидер общественной организации «Под крылом семьи» Изольда Жуйкова предложила провести конкурс «Наш двор – территория добрососедства» в рамках масштабной программы «Наш двор».

На заседании консультативного совета было предложено проводить подобные встречи чаще для эффективного обмена идеями и лучшей координации работы.

ИСТОЧНИК KP.RU