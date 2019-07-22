Владимир Чагин: Очень важно ориентировать молодежь на получение технического образования

СЕГОДНЯ 19:47 2019-07-22T19:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин пообщался с татарстанцами в общественной приемной «Единой России», куда поступают обращения от жителей республики в рамках проекта «Мой депутат». Первое обращение, которое принял в работу Владимир Чагин, касалось проблем профориентации молодежи и создания условий для занятий спортом.

- Очень интересно общаться с избирателями напрямую. И проблема, которую затронул человек, мне близка. Я вижу своим основным направлением ориентировать молодежь на получение технического образования очень важно. Экономика республики растет и необходимо не терять темп, усиливать его в дальнейшем, - отметил Чагин.

Напомним, что на пресс-конференции руководитель избирательного штаба «Единой России» Юрий Камалтынов отметил, что задача «Единой России» в ходе кампании – дойти до каждого избирателя, дать возможность жителям задать вопрос, поднять проблему, дать наказ. Эта задача решается как за счет традиционных встреч с избирателями, так и посредством современных технологий.

Новый онлайн-ресурс «Единой России» стартовал 16 июля. «Мой депутат» позволяет жителям республики обратиться к активистам партии со своими просьбами, предложениями, проблемами. За первую неделю работы администраторы сайта зафиксировали более 4200 заходов, 308 человек оставили свои обращения кандидатам.

- Большая часть вопросов, которые задают в адрес партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», касается благоустройства - примерно 33 %, около 18 % - это социальные вопросы, много вопросов по строительству дорог - это то, что волнует наших избирателей, - рассказал Камиль Садриев, депутат Государственного Совета РТ, куратор проекта «Мой депутат».

Обращения и предложения кандидатам «ЕДИНОЙ РОССИИ» жители Татарстана могут оставить на сайте Мойдепутат.онлайн, позвонить по телефону «Горячей линии» 8800-201-16-00 или написать в WhatsApp.

Для прямой связи с избирателями с 9.00 до 21.00 работает приемная проекта – в ней ежедневно по очереди дежурят все кандидаты партийного списка. Они сами звонят жителям Татарстана, которые оставили наказы, чтобы обсудить обозначенные вопросы и предложения.

- После выборов состоятся собрания депутатов, будет сформирована депутатская фракция, на заседании которой будут проанализированы все поступившие обращения, - заверил Садриев.

Он также выразил уверенность, что ресурс будет работать и после выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU