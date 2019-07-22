В Казани во время циркового представления 4-летняя девочка получила травму позвоночника

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-22T18:57:44+03:00

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Происшествие произошло 18 июля в столице Татарстана в цирке-шапито "Аква-шоу", который располагается на улице Зорге. Посмотреть представление пришла местная жительница вместе со своей четырехлетней дочкой. Во время антракта мать и дочь начали спускаться по лестнице и под ногами ребенка проломилась ступенька. Девочка упала вниз на асфальт. Ее увезли в больницу с травмой позвоночника.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность при проведении данного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU