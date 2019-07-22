СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-22T19:33:43+03:00

К счастью, огонь не перекинулся ни на рядом стоящие машины, ни на деревья [видео]

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В понедельник, 22 июля, в Казани во дворе дома №61 по улице Короленко загорелся автомобиль ВАЗ 2107. На место были оперативно вызваны пожарные, которые потушили "семерку", но она все равно успела сгореть дотла. К счастью, огонь не перекинулся ни на рядом стоящие машины, ни на деревья. Видео тушения авто попало в Сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/721703" frameborder="0"></iframe> В Казани во дворе на улице Короленко дотла сгорел автомобиль.соцсети

Казанцы пришли к единогласному мнению, что легковушка была брошенной.

- Ничего страшного в этом нет, эта "семерка" уже несколько месяцев стояла бесхозной и являлась пристанищем для подростков, которые не прочь покурить, сидя в машине, - прокомментировал видео интернет-пользователь Азат Шигапов.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU