2019-07-22T19:33:43+03:00
Происшествия

В Казани во дворе на улице Короленко дотла сгорел автомобиль

К счастью, огонь не перекинулся ни на рядом стоящие машины, ни на деревья [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В понедельник, 22 июля, в Казани во дворе дома №61 по улице Короленко загорелся автомобиль ВАЗ 2107. На место были оперативно вызваны пожарные, которые потушили "семерку", но она все равно успела сгореть дотла. К счастью, огонь не перекинулся ни на рядом стоящие машины, ни на деревья. Видео тушения авто попало в Сеть.

В Казани во дворе на улице Короленко дотла сгорел автомобиль.соцсети

Казанцы пришли к единогласному мнению, что легковушка была брошенной.

- Ничего страшного в этом нет, эта "семерка" уже несколько месяцев стояла бесхозной и являлась пристанищем для подростков, которые не прочь покурить, сидя в машине, - прокомментировал видео интернет-пользователь Азат Шигапов.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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