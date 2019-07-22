В Марий Эл мужчина похитил из детского сада пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-22T18:32:40+03:00

Ребенка и его похитителя удалось найти менее, чем за час

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Во время прогулки в детсадике в одном из районных центров Марий Эл 16 июля 44-летний местный житель похитил пятилетнюю девочку. Выкрал ребенка он средь белого дня через забор. На его задержания бросили всех сотрудников правоохранительных органов. Менее, чем через час, и похититель, и девочка были обнаружены.

- Ребенка вернули родителям, а мужчину взяли под стражу - в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетней", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

В отношении должностных лиц детсада возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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ИСТОЧНИК KP.RU