В Марий Эл мужчина похитил из детского сада пятилетнюю девочку
Во время прогулки в детсадике в одном из районных центров Марий Эл 16 июля 44-летний местный житель похитил пятилетнюю девочку. Выкрал ребенка он средь белого дня через забор. На его задержания бросили всех сотрудников правоохранительных органов. Менее, чем через час, и похититель, и девочка были обнаружены.
- Ребенка вернули родителям, а мужчину взяли под стражу - в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетней", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
В отношении должностных лиц детсада возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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