2019-07-22T20:01:17+03:00
Происшествия

Татарстанца за расправу со скотником приговорили к 8 годам колонии

Тело забитого насмерть мужчины спрятали в навозной куче
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Суд вынес обвинительный вердикт 44-летнему Винера Сараева.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего мужчина проведет в колонии строгого режима восемь лет. Сообщает СУ СКР Татарстана.

Преступление, которое совершил Сараев, произошло летом 2017 года в селе Татарский Кандыз Бавлинского района. Он по пьяни поссорился с 56-летним скотником, работавшим на ферме его сожительницы.

Скотник нецензурно обругал женщину, и ее кавалер решил проучить его. Сараев связал потерпевшего ремнем и жестоко избил. Когда наутро мужчина увидел, что скотник умер, то он вместе с еще одним работником, падчерицей и её мужем завернули тело в одеяло и закопали в навозной куче в 1,5 километрах от села.

Своей вины во время следствия Сараев не признал, но собранные доказательства позволили изобличить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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