2019-07-22T17:36:52+03:00
Происшествия

В Казани произошло задымление в речном порту

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]
Лика ИСАЕВА
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Возгорание в речном порту столицы Татарстана произошло 21 июля в 20.15. В МЧС Татарстана позвонил очевидец и сообщил о том, что во время перекачки топлива на причале №14 произошло задымление. Помощь пожарных не потребовалась.

В Казани произошло задымление в речном порту.соцсети

- Пожаром это не является, - сообщили в МЧС Татарстана. - Вызов оказался ложным. Задымление видели несколько десятков присутствующих туристов и жителей Казани, но только один из них сообщил о задымлении по телефону "112".

По предварительным данным, пострадавших от едкого дыма в этом ЧП нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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