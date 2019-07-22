В Казани произошло задымление в речном порту
Возгорание в речном порту столицы Татарстана произошло 21 июля в 20.15. В МЧС Татарстана позвонил очевидец и сообщил о том, что во время перекачки топлива на причале №14 произошло задымление. Помощь пожарных не потребовалась.
В Казани произошло задымление в речном порту.соцсети
- Пожаром это не является, - сообщили в МЧС Татарстана. - Вызов оказался ложным. Задымление видели несколько десятков присутствующих туристов и жителей Казани, но только один из них сообщил о задымлении по телефону "112".
По предварительным данным, пострадавших от едкого дыма в этом ЧП нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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