В Татарстане по факту гибели ребенка под упавшей стеной возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-22T17:44:28+03:00

По предварительным данным, мальчик с родственниками в момент трагедии собирал кирпичи для ремонта дома

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По факту гибели 10-летнего мальчика в селе Старый Татарский Адам Аксубаевского района республики возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что трагедия произошла 20 июля вечером на территории заброшенной мельницы, которая находится в километре от села. По предварительным данным, мальчик, приехавший в село к деду, вместе с ним и двумя родственниками отправились собирать кирпичи для ремонта своего дома.

Мальчик, несмотря на запрет от деда, играл под стенами самого здания, и в какой-то момент на него упала перемычка весом почти тонну. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU