СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-22T19:04:42+03:00

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Казанский хоспис получил грант Президента России в размере 2,9 миллиона рублей. Деньги учреждению выделены для развития системы абилитации и закупки медицинских изделий.

Отметим, что абилитация – развитие навыков приспособления к жизни, когда полное излечение пациентов невозможно. В такой помощи в Татарстане сейчас нуждаются более 1000 детей.

В рамках проекта планируются выезды врача, медсестры, психолога и специалиста по ЛФК, сообщили в казанском хосписе. Дети пройдут специальный курс занятий по приобретению навыков к самообслуживанию, а родители – по основам ухода и оказанию необходимой помощи дома. Кроме того, в Казанский хоспис поступят кислородные концентраторы и откашливатель, которые при необходимости будут бесплатно выдавать семьям с тяжелобольными детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU