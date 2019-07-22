"Похожа на Москву и на Питер": путешественники, которые устанавливают мировой рекорд на самокатах, приехали в Казань

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-22T16:43:38+03:00

Здесь они планируют провести пару дней, а после отправятся в Йошкар-Олу [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 21 июля, в Казань прибыли путешественники из Екатеринбурга Владислав Белозеров и Родион Гераськин. Молодые люди устанавливают новый мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса по езде на самокатах. Они хотят преодолеть 15 тысяч километров от Екатеринбурга до Дубая. Столица Татарстана стала третьим городом в их маршруте – здесь они проведут несколько дней.

Фото: instagram.com/kramolnig

- Казань солнечная, Казань ламповая, пряничная и красивая. Похожа на Москву и на Питер, - признается Родион на своей соцстранице.

После Казани Владислав и Родион отправятся в Йошкар-Олу.

kramolnig Путешественники, которые устанавливают мировой рекорд на самокатах, приехали в Казань. Автор: @kramolnig

ИСТОЧНИК KP.RU