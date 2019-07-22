"Похожа на Москву и на Питер": путешественники, которые устанавливают мировой рекорд на самокатах, приехали в Казань
Здесь они планируют провести пару дней, а после отправятся в Йошкар-Олу [фото, видео]
Фото: instagram.com/kramolnig
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В воскресенье, 21 июля, в Казань прибыли путешественники из Екатеринбурга Владислав Белозеров и Родион Гераськин. Молодые люди устанавливают новый мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса по езде на самокатах. Они хотят преодолеть 15 тысяч километров от Екатеринбурга до Дубая. Столица Татарстана стала третьим городом в их маршруте – здесь они проведут несколько дней.
Фото: instagram.com/kramolnig
- Казань солнечная, Казань ламповая, пряничная и красивая. Похожа на Москву и на Питер, - признается Родион на своей соцстранице.
После Казани Владислав и Родион отправятся в Йошкар-Олу.
Путешественники, которые устанавливают мировой рекорд на самокатах, приехали в Казань. Автор: @kramolnig
ИСТОЧНИК KP.RU