2019-07-22T15:27:22+03:00
Общество

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев навестил подростка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Башкирии

Медики оценивают состояние мальчика как удовлетворительное
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Минздрава ТатарстанаФото: пресс-служба Минздрава Татарстана
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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил Камский детский медицинский центр (КДМЦ), чтобы узнать о состоянии здоровья подростка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возле поселка Ирныкши.

Сейчас медики оценивают состояние мальчика как удовлетворительное. В клинике имеются необходимые специалисты и медикаменты для оказания ему помощи. Магдеев пообщался не только с самим школьником, но и с его родителями, в том числе с отцом, который также пострадал в той аварии. После мэр пожелал подростку скорейшего выздоровления и вручил семье гостинцы.

По данным на 22 июля, из БСМП Набережных Челнов выписаны 6 пострадавших. В стационаре остаются 2 человека, их состояние оценивается как удовлетворительное. 1 ребёнок находится в КДМЦ. Еще два человека находятся в больнице Уфы.

Напомним, семьи пострадавших в аварии смогут рассчитывать на 200 тысяч рублей от компании-перевозчика. Семьи же шестерых погибших получат по 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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