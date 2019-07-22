СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-22T15:50:03+03:00

Главный архитектор должен будет продолжать развивать Казань, делая ее современной и уютной Фото: Рамиль ГАЛИ

Всем желающим принять в нем участие нужно заполнить и отправить анкету, пройти оценочные процедуры, а также решить кейс

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В Казани начался отбор претендентов на должность главного архитектора города. Конкурс пройдет в два этапа. Всем желающим принять в нем участие нужно заполнить и отправить анкету, пройти оценочные процедуры, а также решить кейс, представив свое видение развития заданной территории в форме презентации.

Отмечается, что в состав экспертного совета вошли мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Исполкома города Денис Калинкин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин и независимый эксперт Татьяна Прокофьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU