В Казани начался отбор претендентов на должность главного архитектора города
В Казани начался отбор претендентов на должность главного архитектора города. Конкурс пройдет в два этапа. Всем желающим принять в нем участие нужно заполнить и отправить анкету, пройти оценочные процедуры, а также решить кейс, представив свое видение развития заданной территории в форме презентации.
Отмечается, что в состав экспертного совета вошли мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Исполкома города Денис Калинкин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин и независимый эксперт Татьяна Прокофьева.
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ИСТОЧНИК KP.RU