СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-22T14:55:20+03:00

В общей сложности на эти цели в период с 2019 по 2021 годы будет направлено порядка 52,1 миллиарда рублей

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Финансирование нацпроектов в Татарстане увеличено на 7,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства буду направлены на реализацию направлений: «Демография» и «Здравоохранение».

Известно, что на работы по всем нацпроектам в республике в период на 2019-2021 годы в общей сложности будет направлено порядка 52,1 миллиарда рублей. 34,1 миллиарда из них будут выделены из федерального бюджета, а 18 миллиардов – из татарстанского.

- Дополнительное финансирование из республиканского бюджета в 2019 году составит 2,4 миллиарда рублей: 1,3 миллиарда рублей будут направлены на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 260 миллионов рублей – на региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 114,7 миллионов рублей – на «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 105,9 миллионов рублей – на финансирование регионального проекта «Старшее поколение», - сообщает министерство экономики Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU