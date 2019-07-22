2019-07-22T13:11:15+03:00
Происшествия

В Марий Эл экс-гаишник, «отмазавший» в ДТП пенсионера МВД, отделался условным сроком

Он также обманом заставил водителя взять штраф своей знакомой на себя
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта mari.sledcom.ruФото: с сайта mari.sledcom.ru
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35-летнего уже бывшего инспектора ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Волжский» признали виновным в мошенничестве и превышении служебных полномочий.

В суде было доказано, что 26 августа прошлого года тогда еще сотрудник ГИБДД проводил проверку по сообщению об оказании после ДТП женщине медпомощи. Полицейский тогда установил, что водителя привлекать не за что. Далее обманом он заставил женщину взять на себя штраф в 1,5 тысячи рублей. При этом в квитанции указал реквизиты другого штрафа, который был наложен на его знакомую.

А уже в октябре того же года инспектор выехал на разбирательство по наезду на пешехода. Машиной сбившей человека управлял пенсионер МВД. По просьбе последнего гаишник «отмазал» его. Он уговорил потерпевшего указать, что травмы он получил ну никак в результате автомобильного наезда.

- В итоге экс-сотрудника ГИБДД суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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