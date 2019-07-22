В Казани гендиректора стройкомпании будут судить за смертельное падение в шахту преподавателя колледжа

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-22T15:04:16+03:00

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Уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" в отношении 53-летнего гендиректора стройкомпании "СК "Армида" передано в суд.

Как полагает следствие, 8 ноября 2018 года обвиняемый, отвечая за обеспечение охраны труда, технику безопасности, пожарной безопасности, подготовил помещение одного из корпусов.

Его должны были осмотреть преподаватели колледжа, но когда все прошли на второй этаж, произошел несчастный случай. 35-летняя преподавательница отделилась от группы и зашла в комнату свой будущей лаборантской.

Ее переоборудовали из бывшей вентиляционной шахты. Но никто опасное место не оградил и не вывесил предупреждающих знаков. Раскрыв дверь, женщина упала в техническое отверстие с 14-метровой высоты в подвал здания. От полученных травм она скончалась на месте.

- Вину мужчина не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU