2019-07-22T12:46:46+03:00
Общество

Владелец убитого из арбалета хаски объявил награду за информацию о живодере

С собакой расправились в казанском поселке Куюки
Лика ИСАЕВА
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Собака бегала по поселку со стрелой в грудиСобака бегала по поселку со стрелой в грудиФото: соцсети
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Хозяин серого хаски, погибшего в Казани 21 июля в результате выстрела из арбалета, просит отозваться тех, кто поможет рассказать, кто стрелял в собаку.

Напомним, породистого пса с торчащей из грудины стрелой арбалета заметили местные жители. Хаски бегал по поселку Куюки вместе с двумя дворнягами. Раненого пса отвезли к ветеринару, ему сделали операцию, но спасти собаку не удалось.

Хозяин собаки приехал в ветклинику, но уже не застал своего любимца в живых. Он в соцсетях прокомментировал историю. Собака убежала гулять накануне, 20 июля, вечером. Обычно возвращалась домой, но не вернулась. Уже в 6.00 в воскресенье, 21 июля, хозяева организовали поиски собаки.

- Семья очень переживает, собака была членом семьи, очень дорога, - написал владелец собаки Ильдар. - То, что сотворил этот живодёр, не вписывается ни в какие рамки морали и закона. Собака была мирная, не агрессивная к людям, как и в принципе любой представитель породы хаски - это подтвердит любой кинолог. Прошу всех, кто что-то видел или знает, направлять ему любую информацию за вознаграждение. Наша задача - не дать "замять" дело, так как подобное может случиться с любым животным, а живодёру ничего не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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