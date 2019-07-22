В Казани состоится предпремьерный показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-22T14:09:24+03:00

Картина расскажет о совместной работе двух закоренелых врагов Люка Хоббса и Декарда Шоу

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31 июля у жителей Казани будет возможность побывать на предпоказе фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу". Мероприятие состоится в 19.00 в кинотеатре "Киномакс - Тандем".

Картина расскажет о совместной работе двух закоренелых врагов Люка Хоббса и Декарда Шоу. Несмотря на ненависть друг к другу они сделают все, чтобы защитить свои семьи.

Люк Хоббс - американский элитный спецагент, который любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу - британский пижон, бывший сотрудник разведки, который предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Их совместная работа - то, на что точно стоит посмотреть.

На большие экраны российских кинотеатров "Форсаж: Хоббс и Шоу" выйдет 1 августа.

На большие экраны российских кинотеатров "Форсаж: Хоббс и Шоу" выйдет 1 августа

ИСТОЧНИК KP.RU