23 июля из-за ремонта жителей пяти районов Казани на день оставят без света

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-22T12:03:25+03:00

Отключение электричества намечено лишь в ряде домов

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Из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях, в этот вторник в Казани вновь будут отключать свет.

Так, с 9.00 до 16.00 его не будет в Вахитовском районе: ул.2-я Подгорная, 6, 8, 10, ул.Подгорная, 3, 19, 21, 23, ул.Тихогорская, 2, 5, 7а.

А с 8.00 до 17.00 обесточат Кировский район по адресам: ул.К.Цеткин, 17, 17б, с 8.00 до 20.00 – ул.2-я Юго-Западная, 39, ул.Гаванская, 67, 69, 71, 75, ул.Гипсовая, 1-21, 2-20, ул.Завокзальная, 1-116, ул.Коммунаров, 2, 2/1, 2/2, ул.Новостройки, 50-60, ул.Приволжская, 118, 120-138, 127-143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, ул.Революционная, 74, 80.

С 8.00 до 20.00 не будет электричества и в Московском районе: ул.Волгоградская, 14, ул.Тунакова, 50, 52, 52а, 54, ул.Фурманова, 9.

И в Приволжском районе с 8.00 до 17.00 по адресам: ул.Габишева, 45, ул.Кул Гали, 5, 7, 7а, 20, ул.Сафиуллина, 17, 21, ул.Ю.Фучика, 103.

Также с 9.00 до 18.00 отключат свет в поселках Советского района по адресам: ул.Дорожная, 91-113, ул.Набережная, 1-11, 28, 29, 30, 34, 35, ул.Утренняя, 15-23, 42-52, ул.Шоссейная, 10, 12, 14, а также по улицам 1-я Отдаленная, 2-я Отдаленная, 2-я Сосновая, Волкова, Заречная, Калиновая, Набережная, Овражная, Пионерская, Садовая, Светлая, Сосновая, Трансформаторная.

ИСТОЧНИК KP.RU