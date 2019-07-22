В Казани ремонт дворов выполнен на 55%

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-22T12:24:36+03:00

Так, из 290 территорий благоустроено уже 142 Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Вместе с тем, в городе отремонтировано 14 дорог из запланированных 67

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Стало известно, что на данный момент ремонт дворов Казани выполнен на 55%. Так, из 290 территорий благоустроено уже 142. Такие цифры 22 июля на деловом понедельнике в мэрии города назвал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Вместе с тем, он отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные дороги» в Казани отремонтировано 14 дорог из запланированных 67. А в рамках подготовки к проведению WorldSkills-2019 из 86 участков дороги и 36 территорий образовательных учреждений работы выполнены на 36 и 34 объектах соответственно.

Отмечается также, что в Казани на 70% выполнена установка ограждений, светофоров, дорожных знаков и шумовой разметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU