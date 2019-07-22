Группа «Единой России» по контролю нацпроектов проверила строительство детсадов в ЖК «Салават Купере»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-22T11:34:03+03:00

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Рабочая группа «Единой России» по контролю за реализацией национальных проектов в Татарстане продолжила серию рейдов по строительным площадкам. На этот раз инспекторы проверили, как идет строительство дошкольных учреждений в казанском жилом комплексе «Салават Купере».

Фото: Из материалов пресс-службы

«Салават Купере» развивается уже пять лет. И хотя за это время городские власти и республика многое успели сделать, сложные вопросы еще остаются. Так, год назад жители определили наиболее приоритетные вопросы развития инфраструктуры: люди указали на большой дефицит социальной инфраструктуры. И уже за год в поселке появились детская и взрослая поликлиники, а также детские сады, школа и подростковые клубы. Впрочем, этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности микрорайона, в котором живет множество молодых семей. Поэтому республиканские власти включили в национальный проект «Демография», который заработал в 2019 году, строительство еще трех детсадов в «Салават Купере» – в микрорайонах №7 (на 260 мест), №8 (на 260 мест) и №11 (на 220 мест). Совокупная стоимость строительства составляет 630 млн. рублей.

Рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов в Татарстане проверила ход строительства каждого из этих объектов. Руководитель группы – зампред Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова – отметила работу застройщиков:

«Президент Республики поставил задачу, чтобы к 1 сентября заработали все 29 детских дошкольных учреждений, строящихся в республике в рамках национального проекта «Демография» в этом году. В этом заинтересованы все: и руководство, и строители, и ответственные министерства, и муниципальные власти, и главное – родители будущих воспитанников. И я вижу, что задача, которую поставил руководитель Татарстана, выполняется. А значит, сотни мам получат выбор, остаться в декретном отпуске либо вернуться к работе, доверив своих малышей заботливым воспитателям. Это важно не только для благополучия семей, но и для экономики республики»

Фото: Из материалов пресс-службы

Участник рейда, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова с интересом изучила документацию по оформлению детсадовских групп:

«В рамках нацпроекта «Демография» в республике появятся дополнительные места для шести тысяч малышей. Половина этих мест – ясельные группы. Татарстан уже сейчас занимает лидирующие позиции в России по обеспеченности местами для детей от 1,5 до 3 лет: 67,5% детей этого возраста могут ходить в детсад. Нацпроект поможет поднять этот показатель еще выше, а к концу 2021 года выйти на 100%-ную обеспеченность».

Помимо строительства трех детских садов, в рамках национальных проектов в ЖК «Салават Купере» идет строительство межквартальных проездов (нацпроект «Жилье и городская среда»). Помимо этого, в поселке запланировано строительство новой школы, должен появиться парк. В проект «Безопасные и качественные дороги» включено строительство нескольких дорог и развязок, которые обеспечат жителям более удобный путь к остановкам общественного транспорта и выезд на трассу М7.

СПРАВКА

Национальные проекты стартовали в начале 2019 года. В их основу легли целевые показатели, обозначенные Президентом РФ Владимиром Путиным в указе от 7 мая 2018 года. На реализацию 12 нацпроектов в Татарстане в 2019-2021 годах из бюджета выделено 52 млрд. рублей. Это позволит построить и модернизировать 690 различных объектов: детских садов, школ, спортивных и культурных комплексов, дорог, очистных сооружений. В феврале 2019 года фракция «Единая Россия» Госсовета РТ создала рабочую группу по контролю за реализацией нацпроектов в Татарстане. Члены группы на регулярной основе проводят общественные слушания по каждому из 12 проектов, а также организуют выездные проверки на строительных площадках с участием общественности и местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU