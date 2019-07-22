Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск
К своим обязанностям он вернется 3 августа
В прошлый раз Рустам Минниханов был в отпуске с 25 по 29 марта текущего годаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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В субботу, 20 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов официально ушел в очередной отпуск. В нем он пробудет вплоть до 3 августа.
Исходя из Конституции республики исполнение обязанностей Минниханова на этот период возложено на премьер-министра региона Алексея Песошина.
Напомним, в прошлый раз президент региона был в отпуске с 25 по 29 марта текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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