Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-22T11:11:03+03:00

В прошлый раз Рустам Минниханов был в отпуске с 25 по 29 марта текущего года Фото: Алина ГАБДУЛИНА

К своим обязанностям он вернется 3 августа

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В субботу, 20 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов официально ушел в очередной отпуск. В нем он пробудет вплоть до 3 августа.

Исходя из Конституции республики исполнение обязанностей Минниханова на этот период возложено на премьер-министра региона Алексея Песошина.

Напомним, в прошлый раз президент региона был в отпуске с 25 по 29 марта текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU