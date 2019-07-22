Продолжительность жизни жителей Казани к 2030 году должна вырасти до 80 лет

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-22T11:43:42+03:00

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Обновленная стратегия социально-экономического развития Казани до 2030 года будет включать в себя рост продолжительности жизни горожан. Так, он должен будет достигнуть 80 лет. Об этом стало известно 22 июля на деловом понедельнике в мэрии.

Кроме того, документ предполагает увеличение доли казанцев, занимающихся спортом. Она должна будет достигнуть 63%

Председателя Комитета экономического развития Артур Валиахметов объяснил, что данные корректировки связаны с опережающим ростом плановых индикаторов, которые были заложены в 2015 году.

Так, ожидаемая продолжительность жизни сейчас достигла 75,5 лет при плане 74,1 года. Доля людей, которые систематически занимаются спортом, составила 45%, опередив план на 3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU