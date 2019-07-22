Продолжительность жизни жителей Казани к 2030 году должна вырасти до 80 лет
Обновленная стратегия социально-экономического развития Казани до 2030 года будет включать в себя рост продолжительности жизни горожан. Так, он должен будет достигнуть 80 лет. Об этом стало известно 22 июля на деловом понедельнике в мэрии.
Кроме того, документ предполагает увеличение доли казанцев, занимающихся спортом. Она должна будет достигнуть 63%
Председателя Комитета экономического развития Артур Валиахметов объяснил, что данные корректировки связаны с опережающим ростом плановых индикаторов, которые были заложены в 2015 году.
Так, ожидаемая продолжительность жизни сейчас достигла 75,5 лет при плане 74,1 года. Доля людей, которые систематически занимаются спортом, составила 45%, опередив план на 3%.
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ИСТОЧНИК KP.RU