Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 пройдет в Казани
До этого подобное событие в городе проходило 4 года назад
Фото: kzn.ru
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Накануне после завершения очередного чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Международная федерация плавания FINA из множества заявок выбрала местом проведения соревнований в 2025 году Казань.
Наравне со столицей Татарстана заявки подавали Мельбурн, Будапешт и Белград.
Напомним до этого чемпионат мира по водным видам спорта FINA проводился в Казани 4 года назад – в 2015-ом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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