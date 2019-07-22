2019-07-22T10:20:51+03:00
Спорт

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 пройдет в Казани

До этого подобное событие в городе проходило 4 года назад
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

Накануне после завершения очередного чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Международная федерация плавания FINA из множества заявок выбрала местом проведения соревнований в 2025 году Казань.

Наравне со столицей Татарстана заявки подавали Мельбурн, Будапешт и Белград.

Напомним до этого чемпионат мира по водным видам спорта FINA проводился в Казани 4 года назад – в 2015-ом.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Казань - спортивная столица России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24