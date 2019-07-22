Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 пройдет в Казани

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-22T10:20:51+03:00

До этого подобное событие в городе проходило 4 года назад

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Накануне после завершения очередного чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Международная федерация плавания FINA из множества заявок выбрала местом проведения соревнований в 2025 году Казань.

Наравне со столицей Татарстана заявки подавали Мельбурн, Будапешт и Белград.

Напомним до этого чемпионат мира по водным видам спорта FINA проводился в Казани 4 года назад – в 2015-ом.

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ИСТОЧНИК KP.RU