2019-07-22T10:48:10+03:00
Происшествия

В Татарстане идут поиски 17-летней девушки, которая нуждается в медицинской помощи

О местонахождении Карины Бородиной ничего не известно уже 9 дней
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане идут активные поиски 17-летней Карины Бородиной. Девушка вышла из дома в поселке Березовка Высокогорского района 13 июля, но обратно не вернулась до сих пор. Волонтеры сообщают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Карина ростом около 150 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-красные волосы и карие глаза. На момент пропажи на девушке были черный пиджак, белая футболка черная юбка, белые кроссовки и белые носки. Кроме того, с собой у нее была маленькая черная сумка.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Карины Бородиной, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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