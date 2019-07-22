В Казани спасатели сняли пенсионера с крыши двухэтажного дома

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-22T09:54:39+03:00

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В столице Татарстана 91-летний пенсионер каким-то образом оказался на крыше двухэтажного коттеджа. Самостоятельно слезть не сможет, есть угроза падения на землю.

На место ЧП - поселок Петровский, на улицу Радиальная, выехали специалисты дежурной смены ЗПСО№2. Прибыв к дому, спасатели сняли мужчину с крыши дома с помощью носилок и приставной лестницы, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. Пенсионеру потребовалась медицинская помощь и его передали бригаде "скорой помощи", которую на место происшествия вызвал родственники и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU