2019-07-22T09:29:30+03:00
Общество

В Татарстане на трассе М7 "Волга" началось строительстводвух транспортных развязок

Стройка началась в Елабужском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Вот такие развязки появятся в Елабужском районе республикиВот такие развязки появятся в Елабужском районе республикиФото: Из материалов пресс-службы
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Возле сел Большая Качка и Большая Тарловка в Елабужском районе республики началось строительство отнесенных левоповоротных съездов в одном уровне.

Было принято решение перестроить участок автодороги протяженностью 3,7 километров на 1014 и 1017 километрах федеральной трассы М-7 "Волга". Сделано это будет для безопасного разворота транспортных средств, там установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Для удобства жителей сел Большая Качка и Большая Тарловка заменят четыре остановочных павильона.

- Строительство отнесенных левоповоротных съездов позволит обеспечить безопасное дорожное движение на обходе города Елабуга, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор". - Работы на объекте завершат в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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