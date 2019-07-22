В Татарстане на трассе М7 "Волга" началось строительстводвух транспортных развязок
Возле сел Большая Качка и Большая Тарловка в Елабужском районе республики началось строительство отнесенных левоповоротных съездов в одном уровне.
Было принято решение перестроить участок автодороги протяженностью 3,7 километров на 1014 и 1017 километрах федеральной трассы М-7 "Волга". Сделано это будет для безопасного разворота транспортных средств, там установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.
Для удобства жителей сел Большая Качка и Большая Тарловка заменят четыре остановочных павильона.
- Строительство отнесенных левоповоротных съездов позволит обеспечить безопасное дорожное движение на обходе города Елабуга, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор". - Работы на объекте завершат в ноябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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