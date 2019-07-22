В Татарстане на трассе М7 "Волга" началось строительстводвух транспортных развязок

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-22T09:29:30+03:00

Вот такие развязки появятся в Елабужском районе республики Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Возле сел Большая Качка и Большая Тарловка в Елабужском районе республики началось строительство отнесенных левоповоротных съездов в одном уровне.

Было принято решение перестроить участок автодороги протяженностью 3,7 километров на 1014 и 1017 километрах федеральной трассы М-7 "Волга". Сделано это будет для безопасного разворота транспортных средств, там установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Для удобства жителей сел Большая Качка и Большая Тарловка заменят четыре остановочных павильона.

- Строительство отнесенных левоповоротных съездов позволит обеспечить безопасное дорожное движение на обходе города Елабуга, - сообщили в пресс-службе ФКУ "Волго-Вятскуправтодор". - Работы на объекте завершат в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU