2019-07-22T09:05:36+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный водитель решил перепрыгнуть через патрульный автомобиль и повредил стекло

Мужчина вместе с легковушкой съехал в кювет
Лика ИСАЕВА
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Водитель пытался сбежать после того, как съехал в кюветВодитель пытался сбежать после того, как съехал в кюветФото: соцсети
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Во время рейда по пьяным водителям сотрудники Госавтоинспекции Чувашии в Ядринском районе приметили ВАЗ-2110, который, увидев патрульный экипаж, лихо развернулся через двойную сплошную и попытался скрыться. Его начали преследовать, и догнать смогли на 583 километре федеральной трассы М7 "Волга". "Десятка" съехала в кювет, и водитель попытался сбежать. Он пытался перепрыгнуть через преградивший ему дорогу патрульный автомобиль. Во время этого побега он повредил переднюю стойку служебной машины, лобовое стекло и капот. Но "Рэмбо" задержали.

Злоумышленником оказался 23-летний местный житель. Выяснилось, что он никогда не имел водительских прав, сел за руль пьяным, а сам автомобиль принадлежит жителю Нижегородской области.

Водитель пытался перепрыгнуть через патрульный автомобиль Фото: соцсети

Водитель пытался перепрыгнуть через патрульный автомобильФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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