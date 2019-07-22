В Чувашии пьяный водитель решил перепрыгнуть через патрульный автомобиль и повредил стекло

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-22T09:05:36+03:00

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Во время рейда по пьяным водителям сотрудники Госавтоинспекции Чувашии в Ядринском районе приметили ВАЗ-2110, который, увидев патрульный экипаж, лихо развернулся через двойную сплошную и попытался скрыться. Его начали преследовать, и догнать смогли на 583 километре федеральной трассы М7 "Волга". "Десятка" съехала в кювет, и водитель попытался сбежать. Он пытался перепрыгнуть через преградивший ему дорогу патрульный автомобиль. Во время этого побега он повредил переднюю стойку служебной машины, лобовое стекло и капот. Но "Рэмбо" задержали.

Злоумышленником оказался 23-летний местный житель. Выяснилось, что он никогда не имел водительских прав, сел за руль пьяным, а сам автомобиль принадлежит жителю Нижегородской области.

Водитель пытался перепрыгнуть через патрульный автомобильФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU