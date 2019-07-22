В Чувашии легковушка врезалась в почтовый грузовик, два человека погибли

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-22T08:37:05+03:00

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Авария с участием ВАЗ-2199 и почтового грузовика ГАЗ произошла утром 22 июля в Канаше между железнодорожным и автобусным вокзалами. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в ГАЗ Почты России. По предварительным данным, грузовик был припаркован на обочине.

Легковушку смяло, как бумажный листФото: соцсети

В результате столкновения легковушку смяло, как бумажный лист. Водитель и его пассажир погибли на месте. Еще одна пассажирка получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована. За ее жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU