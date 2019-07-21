В Татарстане в реку с обрыва упал автомобиль, водитель погиб

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-21T18:36:28+03:00

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Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 июля в Мензелинском районе республики. Два приятеля на автомашине ВАЗ-2112 в темное время суток во время манёвра упали с обрыва в реку Ик возле поселка Новый Иркеняш. Пассажир отечественной легковушки сумел самостоятельно выбраться на берег, но водитель утонул вместе с автомобилем.

Сообщение о ЧП поступило по телефону "112" в 0.21 в воскресенье, 21 июля.

На место ЧП выезжали оперативные группы Мензелинской поисково-спасательного гарнизона, спасатели ЗПСО№6 МЧС Татарстана, сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU