В Татарстане в реку с обрыва упал автомобиль, водитель погиб
Его пассажиру удалось выбраться на берег
Водитель утонул вместе с автомобилемФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 июля в Мензелинском районе республики. Два приятеля на автомашине ВАЗ-2112 в темное время суток во время манёвра упали с обрыва в реку Ик возле поселка Новый Иркеняш. Пассажир отечественной легковушки сумел самостоятельно выбраться на берег, но водитель утонул вместе с автомобилем.
Сообщение о ЧП поступило по телефону "112" в 0.21 в воскресенье, 21 июля.
На место ЧП выезжали оперативные группы Мензелинской поисково-спасательного гарнизона, спасатели ЗПСО№6 МЧС Татарстана, сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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