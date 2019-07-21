В Казани неизвестный прострелил хаски из арбалета

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-21T17:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Казани увидели в поселке Куюки собаку породы хаски. Животное бегало по улицам, хозяина рядом не было. На собаку обратили внимание потому, что из грудины собаки торчала стрела.

Раненного пса увезли в больницу неравнодушные жители города, но спасти пса не удалось - ветеринары рассказали, что стрела пробило хаски легкое. Предположительно, собаку пристрелили из арбалета когда она бегала по улице Южная.

Авторы поста сообщили, что не смогли сообщить о жестоком обращении с животным стражам порядка - на звонки по телефону участковый не реагировал.

ИСТОЧНИК KP.RU