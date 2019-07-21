В Марий Эл отечественный автомобиль вылетел с трассы в дерево
В Волжске на улице Орлова произошло дорожно-транспортное происшествие в воскресенье, 21 иля, в 10.50. По предварительным данным, водитель автомобиля "Москвич-2141" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Там его легковушка врезалась в дерево.
Ствол остановил полет автомобиля и смял его так, что зажало ноги водителя. Очевидцы вызвали медиков и спасателей. Благодаря помощи специалистов МЧС Марий Эл и очевидцев, пострадавшего освободили из искореженного автомобиля.
Падение автомобиля остановило деревоФото: соцсети
Мужчину доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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