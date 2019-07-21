В Казани спасатели вытащили из подвала провалившегося пса

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-21T12:06:36+03:00

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ЧП произошло в Кировском районе столицы Татарстана вечером 20 июля, в субботу. В подвал во дворе заброшенного дома на улице Солнечной провалилась собака. Самостоятельно выбраться пес не смог, начал лаять, скулить и выть, чем привлек к проблеме внимание местных жителей. Они и вызвали спасателей, что бы они вытащили собаку.

Пес упал в подвалФото: Из материалов пресс-службы

Приехавшие на месте специалисты из дежурной смены ЗПСО№2 МЧС Татарстана нашли этот подвал, но пес долго не давался им в руки. Им потребовалось полтора часа, чтобы достать животное с глубины примерно два метра.

Оказавшись на земле, собака вырвалась из рук спасителей и умчалась подальше от этого места.

ИСТОЧНИК KP.RU