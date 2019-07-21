2019-07-21T11:44:30+03:00
Общество

В Татарстане пожарили рекордную яичницу из 7777 яиц

Мероприятие прошло во время фестиваля "Скорлупино"
Лика ИСАЕВА
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Рекордную яичницу пожари в ТатарстанеРекордную яичницу пожари в ТатарстанеФото: Из материалов пресс-службы
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В Татарстане в четвертый раз в селе Пестрецы Пестречинского района республики провели Всероссийский фестиваль "Скорлупино", где установили новый гастрономический рекорд - там пожарили яичницу из 7777 яиц. Предыдущий рекорд принадлежал Смоленску, где пожарили 7000 яиц.

В рамках фестиваля, который уже стал визитной карточкой Татарстана, прошли мастер-классы по приготовлению салата с куриной печенью, сковородошные забеги, зажигательные яичные зумбы, там работали дегустационные площадки и было очень много других развлечений для гостей праздника, сообщает пресс-служба фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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