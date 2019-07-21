2019-07-21T10:43:36+03:00
Происшествия

В Боровом Матюшино сгорели дачи и баня

Загородных домов лишились пять семей
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в садовом обществе "Лес" в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района республики начался 20 июля в 21.06. В службу "112" позвонили дачники и сообщили, что в одном из домов разгорелся огонь. Приехавшие пожарные обнаружили, что "Лес" находится в безводном районе, ближайший пожарный гидрант находился в четырех километрах от места пожара. Огнеборцам пришлось для доставки воды использовались дополнительные пожарные автоцистерны, при помощи мотопомпы проложить магистральные линии от Волги.

С огнем удалось справиться только в 1.10. Сгорели пять садовых домиков и одна баня. По счастливой случайности обошлось без пострадавших, сообщили в МЧС Татарстана. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 2.32 произошла ликвидация открытого горения. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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