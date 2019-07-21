В Татарстане упавшая бетонная плита насмерть придавила 11-летнего мальчика
Ребенок смотрел, как взрослые разбирают старую ферму
Упавшая стена придавила ребенкаФото: Из материалов пресс-службы
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В село Старый Татарский Адам Аксубаевского на летние каникулы в гости к дедушке приехал 11-летний мальчик. 20 июля он вместе с дядей отправился разбирать старую ферму. Пока взрослые разбирали кирпичную кладку, ребенок находился рядом с ними. В какой-то момент на него рухнула бетонная плита.
Находившиеся рядом взрослые самостоятельно извлекли мальчика из-под нее, но мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью и погиб на месте.
На место ЧП вызывали медиков, спасателей и сотрудников правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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