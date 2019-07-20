В Татарстане пенсионерка отдала мошенникам 3 миллиона кредитных денег

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-20T19:22:16+03:00

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В полицию Пестречинского района Татарстана обратилась 69-летняя жительница села Пестрецы. Она рассказала хищении денег.

В 2017 году в одном из Интернет-магазинов женщина купила биологические активные добавки. Как оказалось, 4 марта ей позвонил неизвестный, представившийся следователем, и пояснил, что в отношении фирмы, где она покупала препараты, возбуждено уголовное дело.

А женщина, по его словам, может взыскать материальный ущерб как потерпевшая. Далее аферисты несколько месяцев звонили, представляясь то следователем, то адвокатом, то прокурором. Женщину убеждали, что она получит компенсацию, но для этого надо оплатить комиссию, страховку, налог, оформление документов.

Пенсионерка разными суммами перевела аферистам около 3 миллионов рублей. Причем она и ее родственники взяли для этого кредиты.

– В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что абонентские номера преступников зарегистрированы в Москве, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU