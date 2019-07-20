Состав УНИКСа пополнил греческий защитник Вангелис Мантзарис

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-20T15:31:07+03:00

Соглашение между клубом и баскетболистом подписано по системе 1+1

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Состав казанского УНИКСа пополнил греческий защитник Вангелис Мантзарис. Соглашение между клубом и баскетболистом подписано по системе 1+1.

Ранее Вангелис 8 лет играл в составе «Олимпиакоса», где в рамках чемпионата Греции набирал в среднем 4,3 очков (40,7% - двухочковых, 31,9% - трехочковых, 80% - штрафные), 2,3 подбора, 3,5 результативные передачи, сообщили в пресс-службе казанского клуба. В Евролиге статистика игрока такова: 1,4 очков (50% - двухочковых, 21,1% - трехочковых, 50% - штрафные), 1,6 подборов, 1,2 результативные передачи.

Также баскетболист играет за сборную Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU