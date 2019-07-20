21 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-20T14:58:38+03:00

В Казани также ожидается дождь и гроза Фото: Наиля ГАЛИМОВА

При этом максимальная температура днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла

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21 июля, в воскресение, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. По сообщению гидрометцентра республики, будет переменная облачность, ночью без осадков. А вот днём местами возможен дождь и гроза.

Также, по прогнозам синоптиков, ветер ожидается юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду.

Минимальные температуры воздуха ночью составят от 12 до 17 градусов выше нуля. Максимальная температура днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла.

В Казани также ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Ветер также юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU