Роман Шаронов: Главное, чтобы у «Рубина» не было страха

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-20T12:02:24+03:00

Тренер и капитан казанцев рассказали о подготовке к очередному матчу

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«Рубин» готовится к матчу 2-го тура чемпионата России против «Динамо».

Казанцы провели открытую тренировку перед воскресной встречей в Москве. Команда занималась в полном составе за исключением нападающего Артура Сагитова. Как сказал журналистам тренер «Рубина» Роман Шаронов, у форварда травма. Также в матче не примет участия арендованный у «Динамо» нападающий Евгений Марков по условия контракта между клубами.

Также тренер рассказал о волнении перед встречей.

– Волнение всегда есть, оно и должно оставаться. Главное, что у нас не было страха. Главное, чтобы не появилась самоуверенность. Над этим мы тоже работаем, – приводит слова Шаронова клубная пресс-служба.

Кроме него на вопросы ответил капитан команды Вячеслав Подберёзкин. Полузащитник считает, что команда подходит к игре с москвичами в боевом настроении.

– «Динамо» – очень амбициозный клуб. У них стоят высокие задачи. Будем отталкиваться от своей игры, там уже игра покажет, – отметил футболист.

Матч между «Динамо» и «Рубином» пройдёт 21 июля и начнётся в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU