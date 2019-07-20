«Рубин» арендовал у «Ростова» нападающего Видара Кьяртанссона

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-20T10:36:06+03:00

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Казанский «Рубин» до конца сезона арендовал у «Ростова» 29-летнего нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона. Футболист будет выступать за казанцев под 8-м номером, сообщили в пресс-службе клуба.

Кьяртанссон родился 11 марта 1990 года в Сельфоссе. В Исландии выступал за «Сельфосс», «Вестманнаэйяр», «Филкир». Также играл за команды: «Волеренга» (Норвегия), «Цзянсу Сайнти» (Китай), «Мальмё» (Швеция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль). В августе прошлого года перешел в «Ростов», после чего был отдан в аренду в шведский «Хаммарбю».

Видар становился чемпионом Швеции (2016), обладателем Кубка Китая (2014/15), лучшим бомбардиром чемпионатов Исландии, Норвегии и Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU